Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Haz 2022 - 13:25

Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Çağlar Ökten’den Akıl Almaz Hediye! Milyonlar O Paraya Ev, Arsa Alıyor… “Ayçiçek Yağından Haberin Var mı?”

Evlilikleriyle milyonları şok içerisinde bırakan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti bir kez daha sosyal medyayı salladı. Nisan ayının son günlerinde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, aldığı hediyeyle şok içerisinde bıraktı. Çağlar Ökten’den gelen akıl almaz hediye ise sosyal medyada büyük yanı uyandırdı. Milyonların o paraya ev, arsa aldığı gözler önüne serilirken; hediyenin fiyatını görenler ise “Ayçiçek yağından haberin var mı?” yorumlarında bulundu!