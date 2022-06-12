Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Çağlar Ökten’den Akıl Almaz Hediye! Milyonlar O Paraya Ev, Arsa Alıyor… “Ayçiçek Yağından Haberin Var mı?”
Evlilikleriyle milyonları şok içerisinde bırakan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti bir kez daha sosyal medyayı salladı. Nisan ayının son günlerinde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, aldığı hediyeyle şok içerisinde bıraktı. Çağlar Ökten’den gelen akıl almaz hediye ise sosyal medyada büyük yanı uyandırdı. Milyonların o paraya ev, arsa aldığı gözler önüne serilirken; hediyenin fiyatını görenler ise “Ayçiçek yağından haberin var mı?” yorumlarında bulundu!
7 Mayıs tarihinde nikah masasına oturacak olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, yaşadıkları vize sorunlarından dolayı Nisan ayının son günlerinde İstanbul’da dünya evine girmişti. İkilinin düğününe Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Engin, sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe gitmişti. Mutlu bir şekilde geçinip gittikleri bilinen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, hediye konusuyla gündeme salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.