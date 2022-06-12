Survivor Hikmet’in Nagihan’a “Ahlaksız” Teklifi Ortaya Çıktı! Milyonlar “Cinsel Birliktelik” Sanmıştı; Daha Beteri Çıktı! Acun Ilıcalı Bile…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet Tuğsuz’un Nagihan’a etmiş olduğu “Ahlaksız” teklif resmen ortaya çıktı. Milyonlar Nagihan’ın açıklamasından sonra “Cinsel birliktelik” olduğunu düşünmüştü ama daha beter bir olay çıktı! Acun Ilıcalı’nın bile şok olduğu bu cinsel birliktelik itirafı; gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasının son bölümünde Anıl Berk Baki hayallerine veda eden isim olmuştu. Konseyde ise Hikmet – Nagihan meselesi gündem haline gelmişti. Akıllarda soru işaretleri bırakan bu olayın cevabı sonunda Nagihan Karadere tarafından verildi; Hikmet Tuğsuz tarafından ise kabul edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.