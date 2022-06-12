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12 Haz 2022 - 13:57

Survivor Hikmet’in Nagihan’a “Ahlaksız” Teklifi Ortaya Çıktı! Milyonlar “Cinsel Birliktelik” Sanmıştı; Daha Beteri Çıktı! Acun Ilıcalı Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet Tuğsuz’un Nagihan’a etmiş olduğu “Ahlaksız” teklif resmen ortaya çıktı. Milyonlar Nagihan’ın açıklamasından sonra “Cinsel birliktelik” olduğunu düşünmüştü ama daha beter bir olay çıktı! Acun Ilıcalı’nın bile şok olduğu bu cinsel birliktelik itirafı; gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…