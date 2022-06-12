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12 Haz 2022 - 14:26

Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrılıyor Mu? Sezon Finalinde Bombalar Patladı; Doruk’un Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Çok Yakışacaklar!”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Sezon finalinde bombalar patlarken; Asiye’nin yerine gelecek olan isim ortaya çıktı. Yeni sevgilisi olduğu konuşulan ismi görenler ise “Çok yakışacaklar! Asiye’yle olmuyorlardı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…