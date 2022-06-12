Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrılıyor Mu? Sezon Finalinde Bombalar Patladı; Doruk’un Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Çok Yakışacaklar!”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Sezon finalinde bombalar patlarken; Asiye’nin yerine gelecek olan isim ortaya çıktı. Yeni sevgilisi olduğu konuşulan ismi görenler ise “Çok yakışacaklar! Asiye’yle olmuyorlardı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren Kardeşlerim dizisinden bir vedanın kapıda olduğu ortaya çıktı! Su Burcu Yazgı Coşkun’un dizinin yeni sezonunda ekranlarda olmayacağı ortaya çıkarken; yerine gelecek isimse şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.