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12 Haz 2022 - 15:16

Survivor Yarışmasının Finali İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Ne 100 Bin Harcadı, Ne 300 Bin… Son Beş İsim İçin Son İmzayı Attı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bombalar arka arkaya patlıyor. Survivor yarışmasının finali için paraya kıyan Acun Ilıcalı’nın ne 100 bin lira, ne 300 bin lira harcadığı ortaya çıktı. Son beş isim için imzaları atan Acun Ilıcalı, gören duyan herkesi mosmor etti. İşte merak edilen tüm detaylar…