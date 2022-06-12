- 12 Haz 2022 - 15:16 G: 12 Haz 2022 - 15:39

Survivor Yarışmasının Finali İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Ne 100 Bin Harcadı, Ne 300 Bin… Son Beş İsim İçin Son İmzayı Attı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bombalar arka arkaya patlıyor. Survivor yarışmasının finali için paraya kıyan Acun Ilıcalı’nın ne 100 bin lira, ne 300 bin lira harcadığı ortaya çıktı. Son beş isim için imzaları atan Acun Ilıcalı, gören duyan herkesi mosmor etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anıl Berk Baki’nin elendiği Survivor yarışmasında yürekleri sızım sızım sızlamıştı. Şimdi ise final için Acun Ilıcalı’nın son görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Haz 2022 - 15:16 Ankara- Yaşam

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