- 12 Haz 2022 - 15:38 G: 12 Haz 2022 - 15:56

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inden İç Çamaşırsız ve Minili Paylaşım! Görenlerin Tansiyonu Yükseldi; Vücudunun Hatlarıyla Alev Alev Yaktı!

Trt1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, hayranlarını alev alev yaktı. İç çamaşırsız ve mini elbiseli paylaşımıyla akılları başlardan alan Gülsim Ali İlhan, adeta tansiyonların yükselmesine neden oldu! İşte Gülsim Ali İlhan’dan gelen nefes kesen pozlar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi kaliteli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı, ekranlara gelen son bölümüyle sezon finali arası vermişti. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan ise diziden ayrılarak yürekleri yakmıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Haz 2022 - 15:38 Ankara- Yaşam

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