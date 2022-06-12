Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inden İç Çamaşırsız ve Minili Paylaşım! Görenlerin Tansiyonu Yükseldi; Vücudunun Hatlarıyla Alev Alev Yaktı!
Trt1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, hayranlarını alev alev yaktı. İç çamaşırsız ve mini elbiseli paylaşımıyla akılları başlardan alan Gülsim Ali İlhan, adeta tansiyonların yükselmesine neden oldu! İşte Gülsim Ali İlhan’dan gelen nefes kesen pozlar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi kaliteli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı, ekranlara gelen son bölümüyle sezon finali arası vermişti. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan ise diziden ayrılarak yürekleri yakmıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.