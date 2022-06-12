Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inden İç Çamaşırsız ve Minili Paylaşım! Görenlerin Tansiyonu Yükseldi; Vücudunun Hatlarıyla Alev Alev Yaktı!

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi kaliteli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı, ekranlara gelen son bölümüyle sezon finali arası vermişti. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan ise diziden ayrılarak yürekleri yakmıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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