- 12 Haz 2022 - 19:22

Mahkum Dizisinin Cemre’si Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Sonunda İmzaları Attırdı; Müjdeli Haberi Verdi! Hüngür Hüngür Ağlatacak…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Cemre karakterine hayat veren Seray Kaya, yeniden ekranlara dönüyor. Sonunda kanalın sözleşmelerini imzalayan Seray Kaya, müjdeli haberi verdi. Seray Kaya’nın müjdeli haberini duyanlar ise hüngür hüngür ağlamaya başladı! Peki, Seray Kaya cephesinde neler oluyor?

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Sezon finaliyle kısa bir ara veren Mahkum’dan ilk ayrılan isimlerin arasında bulunan Seray Kaya’nın yeniden ekranlara dönecek olması ise hayranlarını havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Haz 2022 - 19:22 Ankara- Yaşam

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