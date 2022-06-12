Mahkum Dizisinin Cemre’si Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Sonunda İmzaları Attırdı; Müjdeli Haberi Verdi! Hüngür Hüngür Ağlatacak…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Cemre karakterine hayat veren Seray Kaya, yeniden ekranlara dönüyor. Sonunda kanalın sözleşmelerini imzalayan Seray Kaya, müjdeli haberi verdi. Seray Kaya’nın müjdeli haberini duyanlar ise hüngür hüngür ağlamaya başladı! Peki, Seray Kaya cephesinde neler oluyor?
Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Sezon finaliyle kısa bir ara veren Mahkum’dan ilk ayrılan isimlerin arasında bulunan Seray Kaya’nın yeniden ekranlara dönecek olması ise hayranlarını havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.