Survivor Şampiyonu Resmen Açıklandı! Final Çekimlerine Hiç Gerek Kalmadı; Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Sonuçlar Ortaya Çıkınca…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon açıklandı! Final çekimlerine hiç gerek kalmazken; milyonlar şok içerisinde kaldı! Ortaya çıkan sonuçlar ise Acun Medya’nın ile sınırlarını çok fena bir biçimde zorladı. Dengeleri değiştiren bu durumsa sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasının finaline sayılı günler kaldı. Sona kalan 5 isimle birlikte finale gidecek olan Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlan bölümle birlikte bir ismin vedasını daha milyonlara izletmişti. Survivor yarışmasının yıldızı olan Anıl Berk Baki, yarışmadan SMS sonucuyla ayrılan isim olmuştu. Ortaya çıkan bir belge ise Survivor All Star 2022 sezonunun şampiyonun kim olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.