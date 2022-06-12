- 12 Haz 2022 - 19:22

Survivor Şampiyonu Resmen Açıklandı! Final Çekimlerine Hiç Gerek Kalmadı; Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Sonuçlar Ortaya Çıkınca…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon açıklandı! Final çekimlerine hiç gerek kalmazken; milyonlar şok içerisinde kaldı! Ortaya çıkan sonuçlar ise Acun Medya’nın ile sınırlarını çok fena bir biçimde zorladı. Dengeleri değiştiren bu durumsa sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasının finaline sayılı günler kaldı. Sona kalan 5 isimle birlikte finale gidecek olan Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlan bölümle birlikte bir ismin vedasını daha milyonlara izletmişti. Survivor yarışmasının yıldızı olan Anıl Berk Baki, yarışmadan SMS sonucuyla ayrılan isim olmuştu. Ortaya çıkan bir belge ise Survivor All Star 2022 sezonunun şampiyonun kim olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Haz 2022 - 19:22 Ankara- Yaşam

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