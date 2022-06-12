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12 Haz 2022 - 19:22

Survivor Şampiyonu Resmen Açıklandı! Final Çekimlerine Hiç Gerek Kalmadı; Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Sonuçlar Ortaya Çıkınca…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon açıklandı! Final çekimlerine hiç gerek kalmazken; milyonlar şok içerisinde kaldı! Ortaya çıkan sonuçlar ise Acun Medya’nın ile sınırlarını çok fena bir biçimde zorladı. Dengeleri değiştiren bu durumsa sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu?