Esra Erol ve Avukat Hülya Yollarını Ayırdı! Müge Anlı Darbesinden Sonra Olanlar Oldu… Kardeşinden Öteydi, Canı Gibi Görüyordu...

Programda ele aldığı konularla gündemi sallayan Esra Erol, aile sorunlarına merhem oluyor. Bu güne kadar binlerce kişinin acısını dindiren Esra Erol, sözleriyle ve duruşuyla da gündeme geliyor. Rakibi Müge Anlı’yla aralarının iyi olmadığı bilinirken; Müge Anlı’dan gelen son darbe ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Anlı’dan sonra Esra Erol bir de kardeşi gibi gördüğü isimden bomba bir darbe aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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