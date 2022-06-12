Esra Erol ve Avukat Hülya Yollarını Ayırdı! Müge Anlı Darbesinden Sonra Olanlar Oldu… Kardeşinden Öteydi, Canı Gibi Görüyordu...
ATV ekranlarının kuşkusuz en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programında sular durulmuyor. Avukat Hülya ve Esra Erol’un yollarını ayırdığının ortaya çıkmasıyla birlikte milyonlar neye uğradığını şaşırdı. Müge Anlı darbesi alan Esra Erol şimdide “Kardeş” sınavı vermeye başladı. Canından öte gördüğü isimle yollarını ayıran Esra Erol, sevenlerini yasa boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programda ele aldığı konularla gündemi sallayan Esra Erol, aile sorunlarına merhem oluyor. Bu güne kadar binlerce kişinin acısını dindiren Esra Erol, sözleriyle ve duruşuyla da gündeme geliyor. Rakibi Müge Anlı’yla aralarının iyi olmadığı bilinirken; Müge Anlı’dan gelen son darbe ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Anlı’dan sonra Esra Erol bir de kardeşi gibi gördüğü isimden bomba bir darbe aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.