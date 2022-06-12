Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Baş Döndüren Pozlar! Minileri Çekti; Vücudunu Konuşturdu! “Cehennemden Çıkmış Gibi Yakıyorsun!”

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi oyunculuk yeteneklerini milyonlara kanıtlamış olan Yasak Elma dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Sezon finali yaparak ekranlara 3 – 4 ay veda edecek olan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, nefesleri kesmeyi başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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