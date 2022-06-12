Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Baş Döndüren Pozlar! Minileri Çekti; Vücudunu Konuşturdu! “Cehennemden Çıkmış Gibi Yakıyorsun!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle akılları başlardan aldı! Mini eteğini üzerine çekerek; vücudunu konuşturan Biran Damla Yılmaz’a bir hayranı ise “Cehennemden çıkmış gibi yakıyorsun!” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi oyunculuk yeteneklerini milyonlara kanıtlamış olan Yasak Elma dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Sezon finali yaparak ekranlara 3 – 4 ay veda edecek olan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, nefesleri kesmeyi başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.