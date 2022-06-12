- 12 Haz 2022 - 19:24 G: 12 Haz 2022 - 19:34

Esra Erol’un Ekibinden Kahreden Haber! Hastane Hastane Dolaşmıştı; Son Durumu Ortaya Çıktı! Yürekler Ağızlara Geldi; Gözyaşlarına Boğdu...

ATV ekranlarının yıldızı Esra Erol’un ekibinden kötü haberler peş peşe geliyor. Yıllardır Esra Erol’la çalışan Caner Toygar, geçtiğimiz günlerde bir takım sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı. Hastane hastane dolaştığı ortaya çıkan Caner Toygar, sağlık durumu hakkında net bilgiyi verdi. Yüreklere indiren; sevenlerini gözyaşlarına boğan Caner Toygar, gündemin konusu oldu! Peki, Esra Erol’un sağ kolu olarak bilinen Caner Toygar’ın sağlık durumu nasıl?

Esra Erol’da programına evlenmek amacıyla katılan Caner Toygar; hal ve hareketleriyle Esra Erol’un kalbinde taht kazanmıştı. Esra Erol’la çalışmalara başlayan Caner Toygar, yaşamış olduğu evliliğin izlerini Esra Erol’la silmişti. Yıllardır ekibinde bulunan Caner Toygar, geçtiğimiz günlerde kahreden haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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12 Haz 2022 - 19:24 Ankara- Yaşam

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