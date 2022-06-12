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12 Haz 2022 - 19:24

Esra Erol’un Ekibinden Kahreden Haber! Hastane Hastane Dolaşmıştı; Son Durumu Ortaya Çıktı! Yürekler Ağızlara Geldi; Gözyaşlarına Boğdu...

ATV ekranlarının yıldızı Esra Erol’un ekibinden kötü haberler peş peşe geliyor. Yıllardır Esra Erol’la çalışan Caner Toygar, geçtiğimiz günlerde bir takım sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı. Hastane hastane dolaştığı ortaya çıkan Caner Toygar, sağlık durumu hakkında net bilgiyi verdi. Yüreklere indiren; sevenlerini gözyaşlarına boğan Caner Toygar, gündemin konusu oldu! Peki, Esra Erol’un sağ kolu olarak bilinen Caner Toygar’ın sağlık durumu nasıl?