Esra Erol’un Ekibinden Kahreden Haber! Hastane Hastane Dolaşmıştı; Son Durumu Ortaya Çıktı! Yürekler Ağızlara Geldi; Gözyaşlarına Boğdu...
ATV ekranlarının yıldızı Esra Erol’un ekibinden kötü haberler peş peşe geliyor. Yıllardır Esra Erol’la çalışan Caner Toygar, geçtiğimiz günlerde bir takım sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı. Hastane hastane dolaştığı ortaya çıkan Caner Toygar, sağlık durumu hakkında net bilgiyi verdi. Yüreklere indiren; sevenlerini gözyaşlarına boğan Caner Toygar, gündemin konusu oldu! Peki, Esra Erol’un sağ kolu olarak bilinen Caner Toygar’ın sağlık durumu nasıl?
Esra Erol’da programına evlenmek amacıyla katılan Caner Toygar; hal ve hareketleriyle Esra Erol’un kalbinde taht kazanmıştı. Esra Erol’la çalışmalara başlayan Caner Toygar, yaşamış olduğu evliliğin izlerini Esra Erol’la silmişti. Yıllardır ekibinde bulunan Caner Toygar, geçtiğimiz günlerde kahreden haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.