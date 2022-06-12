- 12 Haz 2022 - 23:10

Survivor All Star Yine İfşa Edildi! 143. İfşa Acun Ilıcalı’nın Başına Bela Oldu; İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Yayınlandı!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da ifşalar yarışmanın heyecanını öldürmeye devam ediyor. Yine ifşa edilen Survivor yarışmasında yayınlanan 143. ifşa Acun Ilıcalı’nın başına büyük bela oldu! İlk dokunulmazlık oyunun kazananı ise takımların yeniden kurulmasıyla birlikte ortaya çıktı. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor yarışmasında ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında en son elenen isim Anıl Berk Baki olmuştu. Dün itibariyle hayallerine veda eden isim Anıl Berk Baki olunca; tepkilerde arka arkaya gelmişti. Final koltuğuna oturacak 5 isimden biri olarak anılan Anıl Berk Baki’nin elenmemesi gerektiğine dair yorumlar yapılmıştı. Yeni bölüm fragmanı birkaç saat önce yayınlanan Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Haz 2022 - 23:10 Ankara- Yaşam

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