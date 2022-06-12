Survivor All Star Yine İfşa Edildi! 143. İfşa Acun Ilıcalı’nın Başına Bela Oldu; İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Yayınlandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında en son elenen isim Anıl Berk Baki olmuştu. Dün itibariyle hayallerine veda eden isim Anıl Berk Baki olunca; tepkilerde arka arkaya gelmişti. Final koltuğuna oturacak 5 isimden biri olarak anılan Anıl Berk Baki’nin elenmemesi gerektiğine dair yorumlar yapılmıştı. Yeni bölüm fragmanı birkaç saat önce yayınlanan Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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