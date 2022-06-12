Emeklinin Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 6100 TL Ödeme Yapılacak; Çifte Zam İçin Düğmeye Basıldı! En Düşük Maaş Bile…

Artan enflasyon rakamlarından sonra asgari ücretli vatandaş ve emekliler gözlerini Temmuz ayına çevirmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise geçtiğimiz günlerde Temmuz ayı için sürprizlerinin olduğunu açıklamıştı. Vedat Bilgin’in müjdeli haberlerinden sonra AK Parti cephesinde de asgari ücretli vatandaşa ve emeklilere özel açıklamalar yapıldı. Peki, emekliye Temmuz’da ne kadar maaş verilecek?

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