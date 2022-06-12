- 12 Haz 2022 - 23:10

Emeklinin Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 6100 TL Ödeme Yapılacak; Çifte Zam İçin Düğmeye Basıldı! En Düşük Maaş Bile…

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber sonunda geldi. Emeklinin cebinin dolup taşacağı ortaya çıkarken; tam tamına 6100 lira için çalışmalar başladı! Çifte zam için düğmeye basan hükümet, en düşük emekli maaşı için taslakları oluşturmaya başladı. Temmuz ayına sayılı günler kalmışken; en az 6100 lira ödeme olacak emeklinin ise içi rahatladı! Peki, emekli nasıl 6100 lira ödeme alacak?

Artan enflasyon rakamlarından sonra asgari ücretli vatandaş ve emekliler gözlerini Temmuz ayına çevirmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise geçtiğimiz günlerde Temmuz ayı için sürprizlerinin olduğunu açıklamıştı. Vedat Bilgin’in müjdeli haberlerinden sonra AK Parti cephesinde de asgari ücretli vatandaşa ve emeklilere özel açıklamalar yapıldı. Peki, emekliye Temmuz’da ne kadar maaş verilecek?

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12 Haz 2022 - 23:10 Ankara- Yaşam

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