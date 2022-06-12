- 12 Haz 2022 - 23:10

Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!”

Güzelliğiyle ve fiziğiyle akılları başlardan alıp götüren Hande Erçel, cesur pozlarıyla ateşleri yükselttikçe yükseltti. Sırt dekolteli bir paylaşımda bulunan Hande Erçel’in pozlarını görenler ise eridi bitti. Birçok hayranı ise Hande Erçel’in aşk yaşadığı isimlere gönderme yaparak; “Kerem ve Kaan hıçkırıklara boğularak ağlayın!” yorumunda bulundu! İşte Hande Erçel’den gelen nefes kesici pozlar…

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşamıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin’le ayrıldıktan sonra ise Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlamıştı ama çok uzun sürmeden bitmişti. İddialara göre Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i aldatmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?  

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12 Haz 2022 - 23:10 Ankara- Yaşam

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