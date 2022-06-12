Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!”
Güzelliğiyle ve fiziğiyle akılları başlardan alıp götüren Hande Erçel, cesur pozlarıyla ateşleri yükselttikçe yükseltti. Sırt dekolteli bir paylaşımda bulunan Hande Erçel’in pozlarını görenler ise eridi bitti. Birçok hayranı ise Hande Erçel’in aşk yaşadığı isimlere gönderme yaparak; “Kerem ve Kaan hıçkırıklara boğularak ağlayın!” yorumunda bulundu! İşte Hande Erçel’den gelen nefes kesici pozlar…
Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşamıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin’le ayrıldıktan sonra ise Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlamıştı ama çok uzun sürmeden bitmişti. İddialara göre Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i aldatmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.