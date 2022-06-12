Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!”

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşamıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin’le ayrıldıktan sonra ise Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlamıştı ama çok uzun sürmeden bitmişti. İddialara göre Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i aldatmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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