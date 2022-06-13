Survivor Berkan Karabulut Resmen Adayı Fethetti! Son Çaresi Kaldı... Nisa İptal! Tüm Türkiye Nisa'nın Bitişini İzledi, Fişi Çekti!
Survivor 2022, büyük bir heyecanla devam ederken milyonlar hala ekranlar başında neler olacağını izliyor. Haftanın ilk eleme adayının belli olduğu günkü bölümde; konsey esnasında dinginlik ve sakinlik herkesi şaşkına çevirdi. Berkan Karabulut'un Nisa'yı gözden çıkarması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de olayların bir türlü ardı arkası kesilmezken, dünkü dinginlik herkesi hayrete düşürdü. Konsey esnasında herkes yarışmacılara gözünü dikerken; Berkan'ın açıklamaları geceye damga vuran olay oldu. Peki, Berkan ne dedi?
Detaylar Diğer Sayfada!
13 Haz 2022 - 10:40 Ankara- Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.