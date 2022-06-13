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13 Haz 2022 - 10:40

Survivor Berkan Karabulut Resmen Adayı Fethetti! Son Çaresi Kaldı... Nisa İptal! Tüm Türkiye Nisa'nın Bitişini İzledi, Fişi Çekti!

Survivor 2022, büyük bir heyecanla devam ederken milyonlar hala ekranlar başında neler olacağını izliyor. Haftanın ilk eleme adayının belli olduğu günkü bölümde; konsey esnasında dinginlik ve sakinlik herkesi şaşkına çevirdi. Berkan Karabulut'un Nisa'yı gözden çıkarması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.