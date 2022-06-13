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13 Haz 2022 - 11:02

Survivor'da İnanılmaz İfşa! Nisa Gidiyor, Elemeye Gerek Kalmadı! Kendi Kendini İfşaladı...

Survivor 2022 All Star büyük bir hızla devam ediyor. Dün gece yapılan konseyde haftanın ilk eleme adayının Nisa olduğu öğrenildi. Öğrenildi öğrenilmesine fakat Nisa'nın açıklamalarıyla, bu hafta elenecek ismin de yine kendisi olduğu ifşalanmış oldu. Yani Nisa, kendi kendini ifşaladı. Yeni haftada göremeyeceğiz.