13 Haz 2022 - 11:02 Güncelleme: 13 Haz 2022 - 11:25
Survivor'da İnanılmaz İfşa! Nisa Gidiyor, Elemeye Gerek Kalmadı! Kendi Kendini İfşaladı...
Survivor 2022 All Star büyük bir hızla devam ediyor. Dün gece yapılan konseyde haftanın ilk eleme adayının Nisa olduğu öğrenildi. Öğrenildi öğrenilmesine fakat Nisa'nın açıklamalarıyla, bu hafta elenecek ismin de yine kendisi olduğu ifşalanmış oldu. Yani Nisa, kendi kendini ifşaladı. Yeni haftada göremeyeceğiz.
Survivor'da dün gece konseyde çok sakin bir hava vardı. Tarihin en sakin konseyinin geride bırakıldığı Survivor'da artık yarışmacıların ne kadar yorgun olduğu gözlerinden görülürken; Nisa'nın kendi kendini ifşalaması şaşkınlık yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.