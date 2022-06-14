- 14 Haz 2022 - 22:17

Survivor'da İnanılmaz Son Eleme İfşası! Nisa Adaya Veda Ediyor! Elemeye Gerek Kalmadı! Kendi Kendini İfşaladı...

Survivor 2022 All Star büyük bir hızla devam ediyor. Dün gece yapılan konseyde haftanın ilk eleme adayının Nisa olduğu öğrenildi. Öğrenildi öğrenilmesine fakat Nisa'nın açıklamalarıyla, bu hafta elenecek ismin de yine kendisi olduğu ifşalanmış oldu. Yani Nisa, kendi kendini ifşaladı. Yeni haftada göremeyeceğiz.

Survivor'da dün gece konseyde çok sakin bir hava vardı. Tarihin en sakin konseyinin geride bırakıldığı Survivor'da artık yarışmacıların ne kadar yorgun olduğu gözlerinden görülürken; Nisa'nın kendi kendini ifşalaması şaşkınlık yarattı.  

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14 Haz 2022 - 22:17 Ankara- Yaşam

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