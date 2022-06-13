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13 Haz 2022 - 12:01

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Geri Dönmüyor Ama O İsim Öyle Bir Projeyle Geliyor ki; Resmen Tipi Geliyor! Oktay Kaynarca İle…

Yayınlandığı dönemde televizyon yapımları arasında büyük ilgi gören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjdeli haber geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, meslektaşı Onur Tan ile birlikte “Güzel Adamlar“ isimli yapım şirketi kurdu. Bu şirketin dizisi olan Bu Cihana Sığmazam’a Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan yeni bir isim daha dahil oldu. Ünlü isimlerin bir araya gelmesi hayranları sevindiren gelişmelerin