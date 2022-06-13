- 13 Haz 2022 - 23:04

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir Geri Dönüyor! Bu Cihana Sığmazam dizisinde ki Karakteri Belli Oldu! Oktay Kaynarca İle…

Yayınlandığı dönemde televizyon yapımları arasında büyük ilgi gören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjdeli haber geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, meslektaşı Onur Tan ile birlikte “Güzel Adamlar“ isimli yapım şirketi kurdu. Bu şirketin dizisi olan Bu Cihana Sığmazam’a Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan yeni bir isim daha dahil oldu. Ünlü isimlerin bir araya gelmesi hayranları sevindiren gelişmelerin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Murat İspirli namı diğer Tipi karakteri ile beğeni toplayan Savaş Özdemir, Bu Cihana Sığmazam dizisinde ekranlara gelecek.  Bu Cihana Sığmazam dizisinin izleyicilerine Savaş Özdemir’den gelen müjdeli haber sosyal medyada büyük ilgi gördü. ATV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde uzun bir dönem Hızır’ın eski dostu Murat İspirli karakteri ekranlara geri dönüyor.

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13 Haz 2022 - 23:04 - Magazin

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