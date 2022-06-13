Seren Serengil’in Yeni Doğan Bebeğine Yaptığı Şey Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Sünnet Ettirip… Neler Oluyor? “Sende mi Seren Serengil?”

Genç Kalmak İçin Her Şeyi Yapıyor

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Gülşen’i eleştiren Seren Serengil bu sefer de genç kalmak için yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Peş peşe mide küçültme ameliyatları olduktan sonra bir deri bir kemik görüntüsü ile hayranlarının bile eleştirisini toplayan ünlü sunucu yine genç kalmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Genç kalmak ve zayıflamak için adeta ölümden dönen Serengil’in alloblast yöntemi uygulayacağı öğrenildi.

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