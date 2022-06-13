- 13 Haz 2022 - 11:59 G: 13 Haz 2022 - 12:15

Seren Serengil’in Yeni Doğan Bebeğine Yaptığı Şey Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Sünnet Ettirip… Neler Oluyor? “Sende mi Seren Serengil?”

Magazin dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Seren Serengil, son dönemdeki hareketleri ile adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Gülşen’i eleştirmesiyle gündem olan Seren Serengil bu sefer bambaşka bir olayla dikkatleri üzerine çekti. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan ünlü isme sosyal medyada adeta tepki yağdı. Sosyal medyanın çok konuştuğu Seren Serengil yeni doğan bebeğine yaptığı hareketle gündeme geldi.

Genç Kalmak İçin Her Şeyi Yapıyor

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Gülşen’i eleştiren Seren Serengil bu sefer de genç kalmak için yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Peş peşe mide küçültme ameliyatları olduktan sonra bir deri bir kemik görüntüsü ile hayranlarının bile eleştirisini toplayan ünlü sunucu yine genç kalmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Genç kalmak ve zayıflamak için adeta ölümden dönen Serengil’in alloblast yöntemi uygulayacağı öğrenildi.

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13 Haz 2022 - 11:59 - Gündem

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