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13 Haz 2022 - 11:27

Survivor Adem Kılıçcı Kurtlar Vadisini Survivor'a Getirdi! Ada Artık Kaos Yeri! Öyle Özel Açıklamalar Yaptı ki, İnanılamıyor!

Survivor Adem Kılıçcı dün resmen Kurtlar Vadisi'ni Survivor'a getirdi. Survivor All Star 2022 ilk başladığından beri hakkında en çok haber çıkan ve en dikkat çeken yarışmacı olarak kendini gösteren Adem Kılıçcı, TV8 ekranlarında resmen Kurtlar Vadisi'ni yaşattı. Adem'den çok özel açıklamalar gelirken, sosyal medyada o esnada binlerce kişi Kurtlar Vadisi esprisini yaptı.