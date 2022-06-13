Survivor Adem Kılıçcı Kurtlar Vadisini Survivor'a Getirdi! Ada Artık Kaos Yeri! Öyle Özel Açıklamalar Yaptı ki, İnanılamıyor!
Survivor Adem Kılıçcı dün resmen Kurtlar Vadisi'ni Survivor'a getirdi. Survivor All Star 2022 ilk başladığından beri hakkında en çok haber çıkan ve en dikkat çeken yarışmacı olarak kendini gösteren Adem Kılıçcı, TV8 ekranlarında resmen Kurtlar Vadisi'ni yaşattı. Adem'den çok özel açıklamalar gelirken, sosyal medyada o esnada binlerce kişi Kurtlar Vadisi esprisini yaptı.
Survivor'a geldiği ilk günden itibaren çok sayıda kişinin hayran olduğu ve attığı adımla gündemi sallayan Adem Kılıçcı, çok özel açıklamalar yaptı. Hikmet ve Nagihan arasında yaşananlar adada kaos havası oluştururken, Adem Kılıçcı ise izleyenlere resmen Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümünü izletti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.