- 13 Haz 2022 - 12:16 G: 13 Haz 2022 - 12:29

Zeynep Bastık ve Tolga Akış Yeniden Herkesi Şoka Soktu! Öpüşme Pozuyla Boşanacaklarını Duyurmuşlardı, Öyle Bir İddia Ortaya Çıktı ki; Herkesin Samimiyeti Gitti!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında yer alan Zeynep Bastık yine dikkatleri üzerine çekti. Zeynep Bastık ve eşi Tolga Akış, uzun bir süredir yaşadıkları aşkla gündemdeydi. Öpüşme pozu ile sosyal medyada çok konuşulan Zeynep Bastık ve Tolga Akış tüm hayranlarını şoka sokmayı başardı. Uzun bir süredir aşk yaşayan ve geçtiğimiz Temmuz ayında dünya evine giren Zeynep Bastık ve Tolga Akış ikilisi bu sefer boşanma haberi ile gündeme geldi.

Zeynep Bastık ve Tolga Akış Boşanıyor

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış aşkında sona gelindi. Zeynep Bastık ve Tolga Akış, sosyal medyadan yaptıkları duyuru ile tüm hayranlarına büyük bir şok yaşattı. Uzun bir süredir aşk yaşayan ikili geçtiğimiz temmuzda nikah kıymalarının ardından şimdi boşanacaklarını açıkladı. Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanmasının arkasında herkesi şok eden ihanet iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Öte yandan evlilikleri dışında bir de iş ortaklıkları bulunan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, ‘sözleşme bitimine kadar’ dost imajı çizeceğini söyledi.

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13 Haz 2022 - 12:16 - Gündem

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