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13 Haz 2022 - 12:16

Zeynep Bastık ve Tolga Akış Yeniden Herkesi Şoka Soktu! Öpüşme Pozuyla Boşanacaklarını Duyurmuşlardı, Öyle Bir İddia Ortaya Çıktı ki; Herkesin Samimiyeti Gitti!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında yer alan Zeynep Bastık yine dikkatleri üzerine çekti. Zeynep Bastık ve eşi Tolga Akış, uzun bir süredir yaşadıkları aşkla gündemdeydi. Öpüşme pozu ile sosyal medyada çok konuşulan Zeynep Bastık ve Tolga Akış tüm hayranlarını şoka sokmayı başardı. Uzun bir süredir aşk yaşayan ve geçtiğimiz Temmuz ayında dünya evine giren Zeynep Bastık ve Tolga Akış ikilisi bu sefer boşanma haberi ile gündeme geldi.