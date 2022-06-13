Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli Bakın Ne Hallere Düştü! Yürürken Görenler Gördüklerine İnanamadı… “Ne Hale Geldin?”
Televizyon dünyasının en sevilen simalarından biri olan Meryem Uzerli, son hali ile hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü. Meryem Uzerli’nin merdivenlerden inerken ve yürürken zorlandığı görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, sektörde star olmanın tüyolarını anlattı. Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen etkinliğe katılan Meryem Uzerli’nin son hali hayranlarına “Sen ne hale geldin?” tepkisini verdirtti.
Meryem Uzerli Ayakta Duramadı. Güzelliği ile beğeni toplayan ve ekranların en çok aranan simalarından biri olarak adından söz ettiren Meryem Uzerli, son haliyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu Atlas 1948 Sineması’nda star olmanın tüyolarını dile getirdi. Bu söyleşinin ardından magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Meryem Uzerli’nin ayakta durmakta güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, "Uçakta uyuyakaldım. O nedenle belim tutuldu. Sizlerle daha geniş bir zamanda konuşmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
13 Haz 2022 - 12:28 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.