- 13 Haz 2022 - 12:28 G: 13 Haz 2022 - 13:33

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli Bakın Ne Hallere Düştü! Yürürken Görenler Gördüklerine İnanamadı… “Ne Hale Geldin?”

Televizyon dünyasının en sevilen simalarından biri olan Meryem Uzerli, son hali ile hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü. Meryem Uzerli’nin merdivenlerden inerken ve yürürken zorlandığı görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, sektörde star olmanın tüyolarını anlattı. Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen etkinliğe katılan Meryem Uzerli’nin son hali hayranlarına “Sen ne hale geldin?” tepkisini verdirtti.

Meryem Uzerli Ayakta Duramadı. Güzelliği ile beğeni toplayan ve ekranların en çok aranan simalarından biri olarak adından söz ettiren Meryem Uzerli, son haliyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu Atlas 1948 Sineması’nda star olmanın tüyolarını dile getirdi. Bu söyleşinin ardından magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Meryem Uzerli’nin ayakta durmakta güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, "Uçakta uyuyakaldım. O nedenle belim tutuldu. Sizlerle daha geniş bir zamanda konuşmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

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13 Haz 2022 - 12:28 - Gündem

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Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli Bakın Ne Hallere Düştü! Yürürken Görenler Gördüklerine İnanamadı… “Ne Hale Geldin?”

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