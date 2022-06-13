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13 Haz 2022 - 12:28

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli Bakın Ne Hallere Düştü! Yürürken Görenler Gördüklerine İnanamadı… “Ne Hale Geldin?”

Televizyon dünyasının en sevilen simalarından biri olan Meryem Uzerli, son hali ile hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü. Meryem Uzerli’nin merdivenlerden inerken ve yürürken zorlandığı görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, sektörde star olmanın tüyolarını anlattı. Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen etkinliğe katılan Meryem Uzerli’nin son hali hayranlarına “Sen ne hale geldin?” tepkisini verdirtti.