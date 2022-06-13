Merve Boluğur Sütyenini Bir Yana Fırlattı! Kısa Sürede Öyle Bir Etkileşim Aldı ki; Sosyal Medya Kasıp Kavurdu! “Bu Nasıl Poz Merve?”
Son dönemde sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmeyen Merve Boluğur, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı sütyensiz poz, gündeme bomba gibi düşerken Merve Boluğur hayranları adeta çıldırdı. Merve Boluğur’un sütyensiz pozu kısa sürede beğeni rekorları kırarken, ünlü oyuncunun son hali ise hayranları tarafından çok konuşuldu.
Merve Boluğur Şarkıcılığa Soyundu
Ekranların sevilen simalarından biri olmasına rağmen uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun, ekranlara geri döneceği konuşulurken bir anda müzik sektörüne adım atması hayranlarını şaşırttı. Merve Boluğur’un 2 gün önce çıkardığı şarkı bazı takipçilerinden beğeni alırken bazıları ise sert eleştiriler ile ünlü oyuncuya tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Merve Boluğur’un son paylaşımı ise nefesleri kesti.
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13 Haz 2022 - 12:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.