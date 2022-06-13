Merve Boluğur Sütyenini Bir Yana Fırlattı! Kısa Sürede Öyle Bir Etkileşim Aldı ki; Sosyal Medya Kasıp Kavurdu! “Bu Nasıl Poz Merve?”

Merve Boluğur Şarkıcılığa Soyundu

Ekranların sevilen simalarından biri olmasına rağmen uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun, ekranlara geri döneceği konuşulurken bir anda müzik sektörüne adım atması hayranlarını şaşırttı. Merve Boluğur’un 2 gün önce çıkardığı şarkı bazı takipçilerinden beğeni alırken bazıları ise sert eleştiriler ile ünlü oyuncuya tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Merve Boluğur’un son paylaşımı ise nefesleri kesti.

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