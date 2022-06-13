- 13 Haz 2022 - 12:23 G: 13 Haz 2022 - 12:55

Survivor Furkan Dede Kovuluyor! Acun Ilıcalı Çileden Çıktı, Kritik Hamle! Ortalık Karıştı... Ekstra'ya Canlı Bağlandı ve Furkan Dede'yi Resmen Yerden Yere Vurdu!

Survivor Ekstra programı yorumcusu olan Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığının gerçek olmadığına dair bir yorum yapınca ortalık karıştı. Acun Ilıcalı, resmen çileden çıkarak anında canlı yayına bağlandı ve Furkan Dede'yi yerden yere vurdu.

Survivor Ekstra programı yorumcularından olan Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığıyla ilgili gerçek olmadığını ima eden bir yorum yapınca Acun Ilıcalı anında müdahale etti. Dede'nin iddialarına sinirlenen ve anında canlı yayına bağlanan Acun Ilıcalı'nın Dede'yi işten çıkartacağı konuşuluyor. Peki, neler oldu? Acun Ilıcalı ne dedi? 

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13 Haz 2022 - 12:23 Ankara- Yaşam

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