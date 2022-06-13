Survivor Furkan Dede Kovuluyor! Acun Ilıcalı Çileden Çıktı, Kritik Hamle! Ortalık Karıştı... Ekstra'ya Canlı Bağlandı ve Furkan Dede'yi Resmen Yerden Yere Vurdu!

Survivor Ekstra programı yorumcularından olan Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığıyla ilgili gerçek olmadığını ima eden bir yorum yapınca Acun Ilıcalı anında müdahale etti. Dede'nin iddialarına sinirlenen ve anında canlı yayına bağlanan Acun Ilıcalı'nın Dede'yi işten çıkartacağı konuşuluyor. Peki, neler oldu? Acun Ilıcalı ne dedi?

Tüm Detaylar Diğer Sayfada!