14 Haz 2022 - 22:17
Survivor Furkan Dede Programdan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı'nın Sözleri Ağır Geldi! Ortalık Karıştı... Ekstra'ya Canlı Bağlandı ve Furkan Dede'yi Resmen Yerden Yere Vurdu!
Survivor Ekstra programı yorumcusu olan Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığının gerçek olmadığına dair bir yorum yapınca ortalık karıştı. Acun Ilıcalı, resmen çileden çıkarak anında canlı yayına bağlandı ve Furkan Dede'yi yerden yere vurdu.
Survivor Ekstra programı yorumcularından olan Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığıyla ilgili gerçek olmadığını ima eden bir yorum yapınca Acun Ilıcalı anında müdahale etti. Dede'nin iddialarına sinirlenen ve anında canlı yayına bağlanan Acun Ilıcalı'nın Dede'yi işten çıkartacağı konuşuluyor. Peki, neler oldu? Acun Ilıcalı ne dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.