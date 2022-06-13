- 13 Haz 2022 - 12:50 G: 13 Haz 2022 - 13:34

Ece Erken Balkonda Öyle Bir Bornozlu Poz Paylaştı ki; Komşuların Aklı – Fikri Resmen Birbirine Karıştı! Zor Günler Geride Kaldı, Artık Alıştı!

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayında büyük bir acıyla sarsılmıştı. Ece Erken avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Bu acı haber karşısında çok zor günler geçiren Ece Erken, eşini kaybetmenin acısıyla ilgili paylaşımlar yapıyordu. Ünlü sunucu son olarak oğlu Eymen ile zor günleri aşmaya çalışırken balkonda bornozlu pozu ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ece Erken Soyadını Güncelledi.Uzun bir süre aşk yaşayan Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, magazin dünyasının büyük ilgisini çeken bir törenle dünya evine girmişti. “Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla sevenlerine çağrıda bulunan ünlü çifti ayıran olay silahlı saldırı olmuştu. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bulunan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedince ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında soyadını güncellemişti. Ece Erken ayrıca geçen aylarda reddi miras yapmasıyla da gündeme geldi.

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13 Haz 2022 - 12:50 - Gündem

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