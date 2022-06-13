Ezgi Mola’nın Başı Ayaklarla Dertte! İnanılmaz, İğrenç Olay! Tek Tek Açıkladı, Yetmedi Fotoğraflarla İfşaladı! Çileden Çıktı, Deliye Döndü!

Ezgi Mola Ayak Kokusundan Dert Yandı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olan Ezgi Mola’nın paylaşımları büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu son olarak meslektaşı Merve Dizdar ile birlikte seyahate çıktı. Ancak Ezgi Mola’nın uçakta karşılaştığı tablo bu seyahate çıktığına bin pişman etti. Ünlü oyuncuların uçakta arkalarında oturan ve ayakları ciddi şekilde kokan kişi Ezgi Mola’yı çileden çıkardı. Ezgi Mola’nın ayak kokusu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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