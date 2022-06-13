Ezgi Mola’nın Başı Ayaklarla Dertte! İnanılmaz, İğrenç Olay! Tek Tek Açıkladı, Yetmedi Fotoğraflarla İfşaladı! Çileden Çıktı, Deliye Döndü!
Televizyon dünyasının en beğenilen isimlerinden biri olan Ezgi Mola bu sefer ilginç bir haberle gündeme geldi. Ezgi Mola’nın ayak kokusu isyanı hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ezgi Mola ve meslektaşı Merve Dizdar sosyal medya paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın uçak seyahati sırasında karşılaştıkları tablo, hayranlarından büyük ilgi gördü.
Ezgi Mola Ayak Kokusundan Dert Yandı
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olan Ezgi Mola’nın paylaşımları büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu son olarak meslektaşı Merve Dizdar ile birlikte seyahate çıktı. Ancak Ezgi Mola’nın uçakta karşılaştığı tablo bu seyahate çıktığına bin pişman etti. Ünlü oyuncuların uçakta arkalarında oturan ve ayakları ciddi şekilde kokan kişi Ezgi Mola’yı çileden çıkardı. Ezgi Mola’nın ayak kokusu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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13 Haz 2022 - 12:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.