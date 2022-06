Survivor'da Akılalmaz Şampiyonluk İfşası! Kayıtlar Çıktı, Şampiyon Olan İsim Belli Oldu! Herkes Dondu Kaldı, Tüm Heyecan Bitti!

Survivor All Star 2022'de Batuhan, Ogeday, Nisa, Atakan, Nagihan gibi isimler hemen hemen her gün gündeme gelirken milyonlar da bu isimlerle birlikte özellikle sosyal medyada gündem oluyor. Twitter'da her geçen gün isimlerin popülaritesi artarken şampiyonluk heyecanının başladığı ve oldukça yaklaştığı şu günlerde hiç olmayacak bir olay yaşandı. Bu olay karşısında Acun Ilıcalı'nın ne yapacağı, ne diyeceği bilinmiyor. Çünkü Kahin tarafından verilen bilgilere göre hem şampiyonluk bir kurgu, hem de kimin şampiyon olacağı belli. Peki, Survivor tarihinin en heyecanlı geçen sezonu All Star 2022'de kim şampiyon olacak?

