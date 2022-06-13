- 13 Haz 2022 - 12:56 G: 13 Haz 2022 - 13:18

Survivor'da Akılalmaz Şampiyonluk İfşası! Kayıtlar Çıktı, Şampiyon Olan İsim Belli Oldu! Herkes Dondu Kaldı, Tüm Heyecan Bitti!

Survivor All Star 2022 büyük bir heyecanla devam ederken Survivor Kahini tarafından ortaya çıktığı iddia edilen ifşa milyonları şaşkına çevirdi. Survivor kahini yaptığı bu ifşayla çok sayıda kişinin de tepkisini aldı. Kimin şampiyon olduğu belli oldu.

Survivor All Star 2022'de Batuhan, Ogeday, Nisa, Atakan, Nagihan gibi isimler hemen hemen her gün gündeme gelirken milyonlar da bu isimlerle birlikte özellikle sosyal medyada gündem oluyor. Twitter'da her geçen gün isimlerin popülaritesi artarken şampiyonluk heyecanının başladığı ve oldukça yaklaştığı şu günlerde hiç olmayacak bir olay yaşandı. Bu olay karşısında Acun Ilıcalı'nın ne yapacağı, ne diyeceği bilinmiyor. Çünkü Kahin tarafından verilen bilgilere göre hem şampiyonluk bir kurgu, hem de kimin şampiyon olacağı belli. Peki, Survivor tarihinin en heyecanlı geçen sezonu All Star 2022'de kim şampiyon olacak? 

Detaylar Diğer Sayfada!

13 Haz 2022 - 12:56 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Furkan Dede Kovuluyor! Acun Ilıcalı Çileden Çıktı, Kritik Hamle! Ortalık Karıştı... Ekstra'ya Canlı Bağlandı ve Furkan Dede'yi Resmen Yerden Yere Vurdu! mask
Survivor Furkan Dede Kovuluyor! Acun Ilıcalı Çileden Çıktı, Kritik Hamle! Ortalık Karıştı... Ekstra'ya Canlı Bağlandı ve Furkan Dede'yi Resmen Yerden Yere Vurdu!
Survivor Adem Kılıçcı Kurtlar Vadisini Survivor'a Getirdi! Ada Artık Kaos Yeri! Öyle Özel Açıklamalar Yaptı ki, İnanılamıyor! mask
Survivor Adem Kılıçcı Kurtlar Vadisini Survivor'a Getirdi! Ada Artık Kaos Yeri! Öyle Özel Açıklamalar Yaptı ki, İnanılamıyor!
Survivor'da İnanılmaz İfşa! Nisa Gidiyor, Elemeye Gerek Kalmadı! Kendi Kendini İfşaladı... mask
Survivor'da İnanılmaz İfşa! Nisa Gidiyor, Elemeye Gerek Kalmadı! Kendi Kendini İfşaladı...
Survivor Berkan Karabulut Resmen Adayı Fethetti! Son Çaresi Kaldı... Nisa İptal! Tüm Türkiye Nisa'nın Bitişini İzledi, Fişi Çekti! mask
Survivor Berkan Karabulut Resmen Adayı Fethetti! Son Çaresi Kaldı... Nisa İptal! Tüm Türkiye Nisa'nın Bitişini İzledi, Fişi Çekti!
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All Star Yine İfşa Edildi! 143. İfşa Acun Ilıcalı’nın Başına Bela Oldu; İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Yayınlandı! mask
Survivor All Star Yine İfşa Edildi! 143. İfşa Acun Ilıcalı’nın Başına Bela Oldu; İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Yayınlandı!
Survivor Şampiyonu Resmen Açıklandı! Final Çekimlerine Hiç Gerek Kalmadı; Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Sonuçlar Ortaya Çıkınca… mask
Survivor Şampiyonu Resmen Açıklandı! Final Çekimlerine Hiç Gerek Kalmadı; Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Sonuçlar Ortaya Çıkınca…
Survivor Hikmet’in Nagihan’a “Ahlaksız” Teklifi Ortaya Çıktı! Milyonlar “Cinsel” Sanmıştı; Daha Beteri Çıktı! Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor Hikmet’in Nagihan’a “Ahlaksız” Teklifi Ortaya Çıktı! Milyonlar “Cinsel” Sanmıştı; Daha Beteri Çıktı! Acun Ilıcalı Bile…
Survivor’dan Elenen Anıl’ın Yarışmadan Kazandığı Para Kafaları Kırdı! “Acun Servetini Dökmüş!” 5 Ay İçerisinde… Banka Hesabı Paradan Patlayacak! mask
Survivor’dan Elenen Anıl’ın Yarışmadan Kazandığı Para Kafaları Kırdı! “Acun Servetini Dökmüş!” 5 Ay İçerisinde… Banka Hesabı Paradan Patlayacak!
Survivor’dan Elenen Anıl’ın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! İçi Paramparça Olunca İş Teklifini Sundu… Aylık 90 Bin Lira Kazanacak! “Helal Be Acun!” mask
Survivor’dan Elenen Anıl’ın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! İçi Paramparça Olunca İş Teklifini Sundu… Aylık 90 Bin Lira Kazanacak! “Helal Be Acun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL