Survivor'da Şampiyon Olan İsim Belli Oldu! Kayıtlar Çıktı, Akılalmaz Şampiyonluk İfşası! Herkes Dondu Kaldı, Tüm Heyecan Bitti!
Survivor All Star 2022 büyük bir heyecanla devam ederken Survivor Kahini tarafından ortaya çıktığı iddia edilen ifşa milyonları şaşkına çevirdi. Survivor kahini yaptığı bu ifşayla çok sayıda kişinin de tepkisini aldı. Kimin şampiyon olduğu belli oldu.
Survivor All Star 2022'de Batuhan, Ogeday, Nisa, Atakan, Nagihan gibi isimler hemen hemen her gün gündeme gelirken milyonlar da bu isimlerle birlikte özellikle sosyal medyada gündem oluyor. Twitter'da her geçen gün isimlerin popülaritesi artarken şampiyonluk heyecanının başladığı ve oldukça yaklaştığı şu günlerde hiç olmayacak bir olay yaşandı. Bu olay karşısında Acun Ilıcalı'nın ne yapacağı, ne diyeceği bilinmiyor. Çünkü Kahin tarafından verilen bilgilere göre hem şampiyonluk bir kurgu, hem de kimin şampiyon olacağı belli. Peki, Survivor tarihinin en heyecanlı geçen sezonu All Star 2022'de kim şampiyon olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.