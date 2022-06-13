Nesrin Cavadzade’nin Tek Askılı Büstiyeriyle Verdiği Pozları Görenlerin Aklı Almadı! Afrodit Benzetmesi Yapıldı Sosyal Medya Çalkalandı! İnanılmaz Pozlar…

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan Ayrıldı Mı?

Ekranların en sevilen oyuncularından olan Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile magazin basınında sık sık yankı bulan bir aşk yaşıyor. Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda Gökhan Alkan’dan Datça’da evlenme teklifi almasıyla gündem oldu. Ünlü çift, ağustos ayında nişanlandı ve evlilik yolunda adım atmaya devam ederken ortaya atılan ayrılık haberi ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Magazin basınında geniş yankı bulan iddialara göre Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bitirdi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!