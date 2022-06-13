- 13 Haz 2022 - 13:16 G: 13 Haz 2022 - 14:05

Nesrin Cavadzade’nin Tek Askılı Büstiyeriyle Verdiği Pozları Görenlerin Aklı Almadı! Afrodit Benzetmesi Yapıldı Sosyal Medya Çalkalandı! İnanılmaz Pozlar…

Türk televizyonlarının en sevilen isimlerinden olan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ikilisi, geçtiğimiz aylarda aşklarını nişanlanarak taçlandırdı. İki senedir birbirlerine körkütük aşık olan çiftin nikah masasına oturması beklenirken ortaya atılan iddialar sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu. Bu sürede hayranlarına ve Gökhan Alkan’a nispet yaptığı iddia edilen Cavadzade sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pozları sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan Ayrıldı Mı?

Ekranların en sevilen oyuncularından olan Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile magazin basınında sık sık yankı bulan bir aşk yaşıyor. Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda Gökhan Alkan’dan Datça’da evlenme teklifi almasıyla gündem oldu. Ünlü çift, ağustos ayında nişanlandı ve evlilik yolunda adım atmaya devam ederken ortaya atılan ayrılık haberi ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Magazin basınında geniş yankı bulan iddialara göre Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bitirdi.

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13 Haz 2022 - 13:16 - Magazin

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