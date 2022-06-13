13 Haz 2022 - 13:24 Güncelleme: 13 Haz 2022 - 13:41
Aleyna Tilki'den Şoktan Şoka Sokan Kalça Pozu! "Gurbetçi Bavulu" Benzetmesi Ortalığı Karıştırdı! "Bu Poz Neden?"
Aleyna Tilki, herkesi şoktan şoka soktu. Verdiği kalça pozuyla "bu poz ne", "gurbetçi bavulu" tarzında ardı ardına yorumlar alan Tilki; bir takipçisinin yorumuna "kilo aldım biraz, kontrol bende rahatlayın" diyerek not düştü.
Son zamanlarda adı kariyeri yerine, yaptığı paylaşımlarla anılmakta olan Aleyna Tilki, sosyal medyayı resmen tir tir titretti. Hem Twitter, hem de Instagram hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanmakta olan şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.
Detaylar diğer sayfada!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.