Aleyna Tilki'den Şoktan Şoka Sokan Kalça Pozu! "Gurbetçi Bavulu" Benzetmesi Ortalığı Karıştırdı! "Bu Poz Neden?"

Son zamanlarda adı kariyeri yerine, yaptığı paylaşımlarla anılmakta olan Aleyna Tilki, sosyal medyayı resmen tir tir titretti. Hem Twitter, hem de Instagram hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanmakta olan şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Detaylar diğer sayfada!