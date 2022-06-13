Hande Erçel Hayranları Artık Hüngür Hüngür Ağlıyor! Bir Kadının Kaderi Bu Kadar Kötü Olabilir… Kaan Yıldırım Da Üzerine Çizgi Çekti Ve Bodrum’a Gitti! Bodrum’da Öyle Şeyler Yaptı Ki...
Merak ile takip edilen Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişkisinde bir ayrılma bir barışma iddiaları gelirken; Kaan Yıldırım’ın son hamlesinin ardından ilişkiye bir de ihanet iddiaları eklendi. O isim ile yakalanan Kaan Yıldırım’ın konuyla ilgili ne söyleyeceğiyse büyük bir merak konusu haline geldi! İşte Hande Erçel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Merak ile takip edilen Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişkisinde bir ayrılma bir barışma iddiaları gelirken; Kaan Yıldırım’ın son hamlesinin ardından ilişkiye bir de ihanet iddiaları eklendi. O isim ile yakalanan Kaan Yıldırım’ın konuyla ilgili ne söyleyeceğiyse büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Kaan Yıldırım ile Hande Erçel ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i aldattı mı? Kaan Yıldırım’ın yeni sevgilisi kim? İşte, detaylar…
13 Haz 2022 - 17:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.