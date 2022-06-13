Hande Erçel Hayranları Artık Hüngür Hüngür Ağlıyor! Bir Kadının Kaderi Bu Kadar Kötü Olabilir… Kaan Yıldırım Da Üzerine Çizgi Çekti Ve Bodrum’a Gitti! Bodrum’da Öyle Şeyler Yaptı Ki...

Merak ile takip edilen Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişkisinde bir ayrılma bir barışma iddiaları gelirken; Kaan Yıldırım’ın son hamlesinin ardından ilişkiye bir de ihanet iddiaları eklendi. O isim ile yakalanan Kaan Yıldırım’ın konuyla ilgili ne söyleyeceğiyse büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Kaan Yıldırım ile Hande Erçel ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i aldattı mı? Kaan Yıldırım’ın yeni sevgilisi kim? İşte, detaylar…