Müge Anlı Hayranları Ağzı Açık Bakakaldı! Doktor Şevki Sözen’in Eşi Sosyal Medyayı Resmen Salladı! Kimse Beklemiyordu… “Harika”
Heyecanlı takip edilen ATV yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bir sezonun daha sonuna yaklaşırken; seyircisinin karşısına bu sezon Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen ile çıktı. Programın sevilen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Şevki Sözen’in geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ve Müge Anlı ile ilgili son detaylar haberimizde...
Heyecanlı takip edilen ATV yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bir sezonun daha sonuna yaklaşırken; seyircisinin karşısına bu sezon Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen ile çıktı. Programın sevilen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Şevki Sözen’in geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ise, herkesi adeta şoke etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının doktoru Şevki Sözen’in o paylaşımı ile eşi de ortaya çıkmış oldu! Peki, Şevki Sözen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şevki Sözen evli mi, eşi kim? Şevki Sözen’in eşi Nur Sözen kimdir, mesleği ne? İşte, detaylar…
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13 Haz 2022 - 17:25 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.