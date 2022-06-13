Mahsun Kırmızıgül Büyük İtirafı Yaptı! O İsimle İlgili Uzun Zamandır İlk Kez Konuştu… Hüngür Hüngür Ağlattılar! Meğer Neler Yaşanmış Neler!
Türkiye’nin sevilen eğlence programlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler, bu cumartesi de Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının bu haftaki konuğu ise şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül oldu. İşte Mahsun Kırmızıgül ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin sevilen eğlence programlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler, bu cumartesi de Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının bu haftaki konuğu ise şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül oldu. Öte yandan Mahsun Kırmızıgül’den gelen o itiraf, programın yönünü birden değiştirdi! Peki, Mahsun Kırmızıgül ne itiraf etti? Mahsun Kırmızıgül, ilk filmi ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
13 Haz 2022 - 17:25 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.