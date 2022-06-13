Mahsun Kırmızıgül Büyük İtirafı Yaptı! O İsimle İlgili Uzun Zamandır İlk Kez Konuştu… Hüngür Hüngür Ağlattılar! Meğer Neler Yaşanmış Neler!

Türkiye’nin sevilen eğlence programlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler, bu cumartesi de Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının bu haftaki konuğu ise şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül oldu. Öte yandan Mahsun Kırmızıgül’den gelen o itiraf, programın yönünü birden değiştirdi! Peki, Mahsun Kırmızıgül ne itiraf etti? Mahsun Kırmızıgül, ilk filmi ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…