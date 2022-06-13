İrem Derici’den Akıllara Zarar Karar! “Bir İnsan Aşk Hayatını Bu Şekilde Zedeler” İhanet Üstüne İhanet… 50. Şans! “Yok Artık!”

Türkiye’nin en çok konuşulan magazin konularından biri haline gelen İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde önemli gelişmeler yaşandı. İrem Derici’nin son paylaşımı herkesi şoke ederken; Cem Belevi’nin bu paylaşıma ne tepki vereceği büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, İrem Derici ne paylaştı? İrem Derici, Cem Belevi’ye ne gönderme yaptı? İrem Derici’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…