Defne Samyeli Sahneye Öyle Bir Kıyafetle Çıktı Ki; Resmen Herkesin Dili Damağı Tutuldu! Gelenler İnanamadı, Twitter Çalkalandı!
Başarılı haber spikerliği kariyerinin ardından şansını bir de ekranlarda ve sahnelerde denemeye karar veren Defne Samyeli, şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başladı. Özellikle son dönemlerde oyunculuktan ziyade şarkıcılık kariyerine ağırlık veren Defne Samyeli, son sahnesinde giydiği o iddialı sahne kıyafeti ile herkesi adeta büyüledi. İşte Defne Samyeli ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Başarılı haber spikerliği kariyerinin ardından şansını bir de ekranlarda ve sahnelerde denemeye karar veren Defne Samyeli, şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başladı. Özellikle son dönemlerde oyunculuktan ziyade şarkıcılık kariyerine ağırlık veren Defne Samyeli, son sahnesinde giydiği o iddialı sahne kıyafeti ile herkesi adeta büyüledi. Öte yandan Defne Samyeli’nin o kıyafetine gelen yorumlar ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Defne Samyeli sahnede nasıl bir kıyafet tercih etti? Defne Samyeli’nin son sahne kıyafeti hangi marka? Defne Samyeli ne paylaştı, paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
13 Haz 2022 - 17:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.