Defne Samyeli Sahneye Öyle Bir Kıyafetle Çıktı Ki; Resmen Herkesin Dili Damağı Tutuldu! Gelenler İnanamadı, Twitter Çalkalandı!

Başarılı haber spikerliği kariyerinin ardından şansını bir de ekranlarda ve sahnelerde denemeye karar veren Defne Samyeli, şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başladı. Özellikle son dönemlerde oyunculuktan ziyade şarkıcılık kariyerine ağırlık veren Defne Samyeli, son sahnesinde giydiği o iddialı sahne kıyafeti ile herkesi adeta büyüledi. Öte yandan Defne Samyeli’nin o kıyafetine gelen yorumlar ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Defne Samyeli sahnede nasıl bir kıyafet tercih etti? Defne Samyeli’nin son sahne kıyafeti hangi marka? Defne Samyeli ne paylaştı, paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…