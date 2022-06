Hakan Ural’ın Kızını Gören İnanamadı, Gören Şok Geçirdi! Resmen Eller Kollar Titredi! Sibel Can Mı, Yoksa Bu Mu? İnanamayacaksınız!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamasıyla gündemlerden bir an olsun düşmeyen Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızları Melisa Ural, yeni hali ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Son hali ile bir hayli beğenilen Melisa Ural’ın kime benzediği de gün gibi ortadayken, ünlü ismin paylaştığı o fotoğrafa gelen yorumlar da herkesi şaşırttı! Peki, Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızları Melisa Ural ne paylaştı? Melisa Ural’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu hala birlikte mi? İşte, detaylar…