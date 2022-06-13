Cennet Mahallesi’nin Ayşe’sini Görünce Aklınızı Yitirebilirsiniz! Öyle Bir Hale Geldi Ki; Milyonları Mest Etti! Bakın Siz Şu Ferhat’ın Baldızı, Sultan’ın Kardeşine…

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi dizisi, hala replikleri ile hayatımızdaki yerini alırken; pek çok ismin de popüler olmasını sağladı. O isimlerden biri olan ve Cennet Mahallesi’nin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy ise, şimdilerde inanılmaz bir değişim yaşadı. Öte yandan takipçilerine müjdeli bir haber veren Belemir Temizsoy, düğün hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi! Peki, Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy şimdi ne yapıyor? Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy’un son hali nasıl? Belemir Temizsoy sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…