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14 Haz 2022 - 10:52

Survivor Ogeday İçin Survivor Yarışması Bitti! Sağlık Durumunda Son Dakika Bilgisi Ulaştı! Nisa Bölükbaşı Hüngür Hüngür Ağlıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ogeday Girişken’den kahreden haber geldi. Sağlık durumunda son dakika gelişmesi yaşanırken; artık yarışmada olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Ogeday Girişken’in biricik aşkı Nisa Bölükbaşı ise duydukları karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladı! Peki, Survivor All Star yarışmacısı Ogeday Girişken’in son durumu ne?