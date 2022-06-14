Survivor Ogeday İçin Survivor Yarışması Bitti! Sağlık Durumunda Son Dakika Bilgisi Ulaştı! Nisa Bölükbaşı Hüngür Hüngür Ağlıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ogeday Girişken’den kahreden haber geldi. Sağlık durumunda son dakika gelişmesi yaşanırken; artık yarışmada olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Ogeday Girişken’in biricik aşkı Nisa Bölükbaşı ise duydukları karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladı! Peki, Survivor All Star yarışmacısı Ogeday Girişken’in son durumu ne?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da büyük finale ramak kaldı. Dün akşam yayınlanan bölümde ise ikinci dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verilmişti. Kırmızı takımın oyunu kazanmasıyla birlikte Mavi takımda potaya giden isim Atakan Arslan olmuştu. Ogeday Girişken’in yaşamış olduğu sakatlık ise kafalarda soru işareti bırakmıştı. Şimdiyse Ogeday Girişken’den son dakika haberi geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.