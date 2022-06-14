- 14 Haz 2022 - 10:52

Yasak Elma Dizisinde Doğan ve Yıldız Boşanıyor! Senaryo Komple Değişiyor; Yapımcı Kararını Verdi! Seyirciler Göbek Atmaya Başladı…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Doğan ve Yıldız’ın evlilikleri tamamen bitti. İkilinin boşanacağı gündeme bomba gibi düşerken; senaryonun komple değişeceği görüldü. Seyirciler göbek atmaya başlarken; yaşananlar defterlerinin kapanmasına neden oldu! Peki Yasak Elma dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma’da Doğan’ın oyunu her şeyi yerle bir etmişti. Sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde Yıldız’a Doğan’ın yalan söylemesi ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?

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14 Haz 2022 - 10:52 Ankara- Yaşam

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