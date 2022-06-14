YHT Bilet Fiyatlarına Tam Tamına 50 TL (%30) Zam Geldi! Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı! İşte Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Ve Ankara – Eskişehir YHT Güncel Bilet Fiyatları…
Bir süredir ulaşıma gelen zamlar şehir içi taşımacılıktan şehirler arası yolculuğa kadar her bir seyahat sektörünü etkiledi. Bu zamlardan dün itibariyle etkilenen sektör ise, demiryolu taşımacılığı oldu. Bir kez daha zam alan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ulaşım fiyatları ile birlikte biletlere sadece bu yıl içerisinde dördüncü kez zam geldi. İşte YHT zamları ile ilgili detaylar...
ir süredir ulaşıma gelen zamlar şehir içi taşımacılıktan şehirler arası yolculuğa kadar her bir seyahat sektörünü etkiledi. Bu zamlardan dün itibariyle etkilenen sektör ise, demiryolu taşımacılığı oldu. Bir kez daha zam alan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ulaşım fiyatları ile birlikte biletlere sadece bu yıl içerisinde dördüncü kez zam geldi. Peki, YHT bilet fiyatlarına zam mı geldi? YHT Ankara – Konya, Ankara – İstanbul ve Ankara – Eskişehir bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Ankara – Konya, Ankara – İstanbul ve Ankara – Eskişehir güncel bilet fiyatları…
Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Bileti Fiyatları 2022 (Güncel Son Bilet Fiyatları)
- Ankara - YHT İstanbul (Halkalı) / Tam Bilet: 217 TL
- Ankara - YHT Bakırköy / Tam Bilet: 217
- YHT Söğütlüçeşme (Kadıköy) - Ankara /Tam Bilet: 195 TL
- Ankara - Bostancı - Ankara / Tam Bilet: 195 TL
- Ankara - Pendik - Ankara / Tam Bilet: 195 TL
- Gebze - Ankara / Tam Bilet: 195 TLAnkara - İzmit / Tam Bilet: 181 TL
- Ankara - Arifiye - Ankara / Tam Bilet: 168 TL
- Ankara - Bilecik - Ankara / Tam Bilet: 141 TL
- Ankara - Bozüyük- Ankara / Tam Bilet: 113 TL
- Eskişehir - Ankara / Tam Bilet: 84 TL
- Ankara Polatlı - Ankara / Tam Bilet: 46 TL TL
- Ankara - Eskişehir / Tam Bilet: 84 TL TL
- Ankara - Konya / Tam Bilet: 87 TL TL
- Ankara - Konya Selçuklu / Tam Bilet: 87 TL TL
Ankara İstanbul YHT (Yüksek Hızlı Tren) İndirimleri
- Genç İndirimi
- Öğretmen İndirimi %15
- Askeri Personel İndirimi yolcu %15
- 60-64 yaş arası yolcu indirimi %15
- Yerli ve yabancı Basın Kartı İndirimi %15:
- Çalışan TCDD/TCDD Taşımacılık A.Ş. ve diğer bağlı ortaklık personeli, eşi, çocukları ile bunların emeklisi ve eş indirimi %20
- 65 Yaş ve üzerindeki yolcu indirimi %50
- Çocuk (7-12 yaş arası) indirimi %50
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14 Haz 2022 - 22:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.