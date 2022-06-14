Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra Yorumcusunu İşinden Etti! Acun Medya’ya Dil Uzatınca Kaldıramadı! Anında Müdahalede Bulunup…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da inceldiği yerden koptu! Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen Ekstra’da konuşulan bir konu; Acun Ilıcalı’nın çıldırmasına neden oldu! Yarışmacıyı işinden eden Acun Ilıcalı, Acun Medya’ya laf gelmesine daha fazla dayanamadı! Anında müdahalede bulunup…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Takım kaptanlığının oynandığı bölüm hakkında konuşan Survivor Ekstra yorumcularından olan Furkan Dede, ettiği laflarla Acun Ilıcalı’yı çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.