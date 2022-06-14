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14 Haz 2022 - 10:49

Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra Yorumcusunu İşinden Etti! Acun Medya’ya Dil Uzatınca Kaldıramadı! Anında Müdahalede Bulunup…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da inceldiği yerden koptu! Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen Ekstra’da konuşulan bir konu; Acun Ilıcalı’nın çıldırmasına neden oldu! Yarışmacıyı işinden eden Acun Ilıcalı, Acun Medya’ya laf gelmesine daha fazla dayanamadı! Anında müdahalede bulunup…