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14 Haz 2022 - 11:12

Demet Özdemir İç Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Oğuzhan Kafayı Yiyecek!” İncecik Belini, Kusursuz Fiziğini Kanıtladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, iç çamaşırsız pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü. Düğün arifesinde olan Demet Özdemir’in paylaşımını görenler ise “Oğuzhan en sonunda kafayı yiyecek” yorumunda bulundu! İncecik belini ve kusursuz fiziğini kanıtlayan Demet Özdemir, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Demet Özdemir’den gelen nefes kesici pozlar…