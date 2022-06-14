Demet Özdemir İç Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Oğuzhan Kafayı Yiyecek!” İncecik Belini, Kusursuz Fiziğini Kanıtladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, iç çamaşırsız pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü. Düğün arifesinde olan Demet Özdemir’in paylaşımını görenler ise “Oğuzhan en sonunda kafayı yiyecek” yorumunda bulundu! İncecik belini ve kusursuz fiziğini kanıtlayan Demet Özdemir, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Demet Özdemir’den gelen nefes kesici pozlar…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra Aşk Taktikleri isimli filmde yer alan Demet Özdemir, Disney Plus’la çalışmalara başlamıştı. Buğra Gülsoy’la çalışan Demet Özdemir, Dünyayla Benim Aramda dizisiyle yakında sevenlerinin karşısına çıkacaktı. Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimlerinin bitmesiyle birlikte tatile çıkan Demet Özdemir, yapmış olduğu bikinili paylaşımıyla ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdiyse Demet Özdemir, iç çamaşırlı bir paylaşımda bulunarak güzelliğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.