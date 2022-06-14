14 Haz 2022 - 11:13 Güncelleme: 14 Haz 2022 - 11:43
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli.
A101 16 Haziran Perşembe günü dolup taşacak. İndirimli ürünleri görenler A101 marketlerin yolunu tutuyor. Hem hesaplı hem de kaliteli ürün isteyenler sepetlerini A101 marketlerde dolduracak! İşte indirim dolu A101 aktüeli.
Toshiba 50’’ 4K Android TV 5.999 Türk Lirası
Samsung 40T Full HD Smart TV 5.699 Türk Lirası
HI- LEVEL ‘’ Ultra Android Smart LED TV 5.599 Türk Lirası
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14 Haz 2022 - 11:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.