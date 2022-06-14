- 14 Haz 2022 - 11:37 G: 14 Haz 2022 - 11:46

Seda Sayan, Çağlar Ökten İçin Paraya Kıydı! “Seni Beğenmiyorum” Deyince; Soluğu Doktorda Aldılar! Bir Ev, Araba Parasına… “Yok Artık”

Son zamanların gündeminden düşmeyen isimlerinden biri olan Seda Sayan, Çağlar Ökten için resmen paraya kıydı! “Seni böyle beğenmiyorum” deyince Çağlar Ökten eşi için soluğu doktorada aldı! Bir ev, bir araba parası veren Seda Sayan, sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz Nisan ayında evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, aşklarıyla milyonlara örnek olmuştu. Aralarında 25 yaş fark olmasına rağmen birbirlerine ayak uyduran ve aşklarıyla birbirlerine güç veren Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in gündeme geldikleri konu şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Haz 2022 - 11:37 - Yaşam

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