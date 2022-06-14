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14 Haz 2022 - 11:37

Seda Sayan, Çağlar Ökten İçin Paraya Kıydı! “Seni Beğenmiyorum” Deyince; Soluğu Doktorda Aldılar! Bir Ev, Araba Parasına… “Yok Artık”

Son zamanların gündeminden düşmeyen isimlerinden biri olan Seda Sayan, Çağlar Ökten için resmen paraya kıydı! “Seni böyle beğenmiyorum” deyince Çağlar Ökten eşi için soluğu doktorada aldı! Bir ev, bir araba parası veren Seda Sayan, sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…