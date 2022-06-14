Hayat Bilgisi Dizisinin Barbie’si Bambaşka Birisi Oldu! Açılıp Saçıldı; Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Yok Artık!”

1984 yılında Bursa’da dünyaya gelen ünlü ve güzel oyuncu İpek Erdem, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve burada ünlü oyuncu Yıldız Asyalı ile tanıştı. Yıldız Asyalı’nın aracılığı ile Gani Müjde ile tanışan İpek Erdem, daha sonra bu tanışıklık sayesinde Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. İlk kez 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan İpek Erdem, daha sonra birçok dizide daha rol aldı. Son olarak 2020 yılında bir internet dizisi olan Çıplak dizisinde “Hande” karakteri ile boy gösteren İpek Erdem, bu kez de kıyafeti ile gündemi salladı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!