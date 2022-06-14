- 14 Haz 2022 - 11:34 G: 14 Haz 2022 - 11:59

Hayat Bilgisi Dizisinin Barbie’si Bambaşka Birisi Oldu! Açılıp Saçıldı; Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Yok Artık!”

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve milyonların en sevdiği dizi haline gelen Hayat Bilgisi dizisi, hala birçok kişinin hafızasındaki tazeliğini koruyor. Kadrosunda birçok genç oyuncunun da kariyerinde önemli adımlar atmasına neden olan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı “Barbie Gamze” karakteri ile dikkatleri Üzerine Çeken İpek Erdem, bu kez de dekoltesi ile magazin dünyasını sallayarak adından söz etti. Ünlü ve güzel oyuncunun pozunu görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

1984 yılında Bursa’da dünyaya gelen ünlü ve güzel oyuncu İpek Erdem, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve burada ünlü oyuncu Yıldız Asyalı ile tanıştı. Yıldız Asyalı’nın aracılığı ile Gani Müjde ile tanışan İpek Erdem, daha sonra bu tanışıklık sayesinde Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. İlk kez 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan İpek Erdem, daha sonra birçok dizide daha rol aldı. Son olarak 2020 yılında bir internet dizisi olan Çıplak dizisinde “Hande” karakteri ile boy gösteren İpek Erdem, bu kez de kıyafeti ile gündemi salladı.

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14 Haz 2022 - 11:34 - Magazin

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