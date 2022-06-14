Ebru Gündeş ve Iraklı Aşkı Arasında Film Koptu! Yayılan Fotoğraf Her Şeyin Bitmesine Neden Oldu! Anında Soluğu Mahkemede Aldı!
Son günlerde Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile pozları medyaya yansıyan Ebru Gündeş’ten beklenmedik bir hamle geldi. Daha önce İranlı iş insanı Reza Zarrab ile aşk yaşayan ve bu aşkı evlilikle taçlandırıp bir de bu evlilikten bir kız çocuğunu kucağına alan Ebru Gündeş, Zarrab ile boşandıktan sonra bu kez de Iraklı milyarder Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyayı sallayan bu ilişki ile ilgili olarak Ebru Gündeş’ten beklenmeyen bir hamle geldi. İşte detaylar…
Son günlerde magazin ve sosyal medya gündemini sallayan Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı sevgilisi Khoshnaw ile aşkı konusunda sessizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan Iraklı milyarder Khowhnaw ise ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in hiçbir konserini kaçırmıyor. Gündeş’in konserlerinde sahneye en yakın masalardan konseri takip eden Khoshnaw ile Gündeş’in bu konser görüntüleri sonrası ortaya çıkan aşk pozları sonrasında ikilinin arasındaki ilişkiye dair yeni detaylar da ortaya çıktı.
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14 Haz 2022 - 11:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.