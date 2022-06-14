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14 Haz 2022 - 11:43

Ebru Gündeş ve Iraklı Aşkı Arasında Film Koptu! Yayılan Fotoğraf Her Şeyin Bitmesine Neden Oldu! Anında Soluğu Mahkemede Aldı!

Son günlerde Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile pozları medyaya yansıyan Ebru Gündeş’ten beklenmedik bir hamle geldi. Daha önce İranlı iş insanı Reza Zarrab ile aşk yaşayan ve bu aşkı evlilikle taçlandırıp bir de bu evlilikten bir kız çocuğunu kucağına alan Ebru Gündeş, Zarrab ile boşandıktan sonra bu kez de Iraklı milyarder Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyayı sallayan bu ilişki ile ilgili olarak Ebru Gündeş’ten beklenmeyen bir hamle geldi. İşte detaylar…