- 14 Haz 2022 - 23:46

A101 iPhone Telefonlarında Babalar Gününe Özel İndirim Yaptı! Yeni Fiyatları Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Düşürdü! Sadece Birkaç Gün Sürecek!

A101 marketleri Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şubeleriyle Babalar Günü’nü çok özel indirimler ile karşılıyor. Özellikle cep telefonlarında da indirim gerçekleştiren A101 marketleri, iPhone fiyatları ile herkesi şoke etmiş bulunuyor! İşte A101 Marketlerde gerçekleşecek olan indirimin detayları...

A101 marketleri Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şubeleriyle Babalar Günü’nü çok özel indirimler ile karşılıyor. Özellikle cep telefonlarında da indirim gerçekleştiren A101 marketleri, iPhone fiyatları ile herkesi şoke etmiş bulunuyor! Peki, A101 iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL? A101’de iPhone satılıyor mu? A101’in bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

14 Haz 2022 - 23:46 - Yaşam

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