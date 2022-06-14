A101 iPhone Telefonlarında Babalar Gününe Özel İndirim Yaptı! Yeni Fiyatları Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Düşürdü! Sadece Birkaç Gün Sürecek!
A101 marketleri Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şubeleriyle Babalar Günü’nü çok özel indirimler ile karşılıyor. Özellikle cep telefonlarında da indirim gerçekleştiren A101 marketleri, iPhone fiyatları ile herkesi şoke etmiş bulunuyor! İşte A101 Marketlerde gerçekleşecek olan indirimin detayları...
A101 marketleri Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şubeleriyle Babalar Günü’nü çok özel indirimler ile karşılıyor. Özellikle cep telefonlarında da indirim gerçekleştiren A101 marketleri, iPhone fiyatları ile herkesi şoke etmiş bulunuyor! Peki, A101 iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL? A101’de iPhone satılıyor mu? A101’in bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…
14 Haz 2022 - 23:46 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.