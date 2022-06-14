- 14 Haz 2022 - 23:37

Gelinim Mutfakta Yarışmasında Sinirleri Zıplatan Olay! Eşini Başka Bir Kadınla Görünce… Yapımcı “Sus” Dedikçe Ortalık Karıştı!

Ekranların fenomen yarışması olan Gelinim Mutfakta’da akıl almayacak olaylar yaşandı. Gelinim Mutfakta yarışmasının sevilen sunucusu Nursel Engin’in Damla’ya gösterdiği bir video, yarışmacının baygınlık geçirmesine neden olurken; o videoda ne olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. İşte Gelinim Mutfakta yarışmasından son detaylar...

Ekranların fenomen yarışması olan Gelinim Mutfakta’da akıl almayacak olaylar yaşandı. Gelinim Mutfakta yarışmasının sevilen sunucusu Nursel Engin’in Damla’ya gösterdiği bir video, yarışmacının baygınlık geçirmesine neden olurken; o videoda ne olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. Öte yandan çok geçmeden olay da olayın arka perdesi de ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasında neler oluyor? Gelinim Mutfakta Damla nişanlısından ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla evlendi mi? İşte, detaylar…

14 Haz 2022 - 23:37 - Dizi Haberleri

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