- 14 Haz 2022 - 16:12 G: 14 Haz 2022 - 16:16

Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan Gidiyor! Yerine Gelecek İsim Ağızları Açık Bıraktı; Yapımcı Resmen Kopyasını Buldu! Yeni Sezonda…

Merak ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan sezon finali bölümünden hemen önce kulislere bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın diziye veda edeceği konuşulmaya başlandı. İşte gündeme gelen ayrılık ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Merak ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan sezon finali bölümünden hemen önce kulislere bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın diziye veda edeceği konuşulmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş dizisi sezon finalinde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisi Türkan neden yok, Özgü Kaya diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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14 Haz 2022 - 16:12 - Dizi Haberleri

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